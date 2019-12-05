«Чего бояться?» Чахкиев опять подстрекнул А. Емельяненко к поединку

Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев снова заявил, что желает сразиться с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко по правилам бокса.

Напомним, Чахкиев вызвал Емельяненко на боксёрский поединок после того, как боец нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева в бою по правилам бокса. Александр в ответ заявил, что готов драться с Рахимом только по правилам смешанных единоборств.

«Я наблюдал за поведением и интервью Емельяненко и думаю, что он был даже готов согласиться провести поединок со мной по правилам бокса. Возможно, его отговаривает окружение: «Это не твоя территория, не заходи туда». Но с Кокляевым это была его территория.

Вот и сейчас докажи, что ты не трус, а мужчина, — прими вызов. С Кокляевым у тебя прокатило. Но это может прокатить и со мной. Я три года назад завершил карьеру, не нахожусь в активном тренировочном режиме. Чего тут бояться? Александр, у тебя есть все шансы. Плюс ты тяжелее меня.

Этот вызов к чему-то приведёт. Правда, до конца не знаю к чему. Пока идут взаимные упрёки. Я настроен на выступление по правилам профессионального бокса. А количество раундов зависит от желания Александра Емельяненко.

А затягивать меня в клетку не надо. Вы же помните, что Александр после победы над Кокляевым заявил о готовности биться с любым. Ну вот, я готов», — цитирует Чахкиева «Р-Спорт».