Крылов встретится с Джонни Уокером в Бразилии 14 марта 2020 года

Украинский полутяжеловес Никита Крылов вернётся в октагон на турнире UFC в Бразилии 14 марта 2020 года, сообщает Sherdog. Соперником российского бойца станет местный спортсмен Джонни Уокер.



Никита Крылов в последнем поединке 14 сентября 2019 года проиграл Гловеру Тейшейре раздельным решением судей. Это поражение стало для Крылова вторым в последних трёх поединках и седьмым в карьере. Всего он провёл на профессиональной сцене ММА 33 боя, одержав 26 побед.



Джонни Уокер в последний раз выходил в октагон 2 ноября 2019 года, проиграв Кори Андерсону техническим нокаутом. Это поражение прервало серию Уокера из девяти побед подряд и трёх побед в UFC. Всего на счету Уокера 21 бой, в которых он одержал 17 побед и четырежды проиграл.