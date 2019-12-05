Крылов встретится с Джонни Уокером в Бразилии 14 марта 2020 года
Украинский полутяжеловес Никита Крылов вернётся в октагон на турнире UFC в Бразилии 14 марта 2020 года, сообщает Sherdog. Соперником российского бойца станет местный спортсмен Джонни Уокер.
Никита Крылов в последнем поединке 14 сентября 2019 года проиграл Гловеру Тейшейре раздельным решением судей. Это поражение стало для Крылова вторым в последних трёх поединках и седьмым в карьере. Всего он провёл на профессиональной сцене ММА 33 боя, одержав 26 побед.
Джонни Уокер в последний раз выходил в октагон 2 ноября 2019 года, проиграв Кори Андерсону техническим нокаутом. Это поражение прервало серию Уокера из девяти побед подряд и трёх побед в UFC. Всего на счету Уокера 21 бой, в которых он одержал 17 побед и четырежды проиграл.
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