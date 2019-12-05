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Владимир Кличко назвал лучших супертяжей на текущий момент

Владимир Кличко назвал лучших супертяжей на текущий момент
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира Владимир Кличко поделился мнением о текущей ситуации в супертяжёлом весе.

«Если передо мной встанет задача выбрать из толпы одного человека, то он должен быть достойным представителем своей профессии. Это должен быть хороший боксёр с целой комбинацией навыков, атлетичный спортсмен, обладающий хорошим имиджем в боксе. Энтони Джошуа — один из лучших боксёров.

Стоит не забывать и об Энди Руисе. От него никто не ожидал такого. Он смог выдать одно из лучших выступлений в истории, тем более побив Джошуа в статусе аутсайдера. Супертяжёлый вес выглядит интересным, и это отлично. Нужно, чтобы эти боксёры подрались между собой. Но если нужно выбрать одного, то это Джошуа. Я уверен, что он сможет вернуться», — приводит слова Владимира Кличко Business Insider.

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