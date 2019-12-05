Ортега снялся с боя с Корейским Зомби

Бывший претендент на чемпионский пояс UFC в полулёгком весе Брайан Ортега снялся с турнира UFC в корейском Пусане, сообщает MMAFighting. Соперником Ортеги на турнире, который состоится 21 декабря, должен был стать Чон Чхан Сон, известный как Корейский Зомби.



Сообщается, что Ортега получил травму во время тренировочного лагеря.



Ранее Корейский Зомби заявлял, что заинтересован во встрече в титульном бою с победителем противостояния Макса Холлоуэя и Алекса Волкановски. В настоящий момент не известно, станет ли UFC искать замену Ортеге на предстоящем турнире.