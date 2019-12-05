Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Кузьмин: Хантер — очень «скользкий» боксёр

Кузьмин: Хантер — очень «скользкий» боксёр
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский супертяжеловес Сергей Кузьмин поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Александром Поветкиным и Майклом Хантером.

«Хантер, на мой взгляд, сильнее. Я с ним боксировал и понимаю, кто он такой, он очень «скользкий», его нужно искать третьим-четвертым ударом. У меня эпизодами было такое, но я не сконцентрировался на этом и старался одним ударом зацепить. Александру нужно бить комбинации, и успех должен прийти», — приводит слова Сергея Кузьмина сайт промоутерской компании «Мир бокса».

Поветкин и Хантер подерутся в андеркарде матча-реванша Энди Руис — Энтони Джошуа. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Руис — Джошуа, в котором на кону будут стоять чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019