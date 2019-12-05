Кузьмин: Хантер — очень «скользкий» боксёр
Российский супертяжеловес Сергей Кузьмин поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Александром Поветкиным и Майклом Хантером.
«Хантер, на мой взгляд, сильнее. Я с ним боксировал и понимаю, кто он такой, он очень «скользкий», его нужно искать третьим-четвертым ударом. У меня эпизодами было такое, но я не сконцентрировался на этом и старался одним ударом зацепить. Александру нужно бить комбинации, и успех должен прийти», — приводит слова Сергея Кузьмина сайт промоутерской компании «Мир бокса».
Поветкин и Хантер подерутся в андеркарде матча-реванша Энди Руис — Энтони Джошуа. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Руис — Джошуа, в котором на кону будут стоять чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
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