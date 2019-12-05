Эдгар может заменить Ортегу на турнире UFC в Пусане
Сегодня, 5 декабря, стало известно, что бывший претендент на титул чемпиона UFC в полулёгком весе Брайан Ортега не сможет принять участие на турнире UFC Fight Night 165, проведение которого намечено на 21 декабря в южнокорейском Пусане. Ортега должен был выступить в главном событии вечера и встретится с Чон Чхан Соном, более известным как Корейский Зомби.
Теперь же стало известно, что руководство UFC принялось за поиски замены Ортеге. Главным претендентом на бой с Чон Чхан Соном теперь называют экс-чемпиона UFC Фрэнки Эдгара, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани.
Следующий бой Эдгара уже был назначен на январь 2020 года. Но в UFC надеются, что Фрэнки сможет спуститься в легчайший дивизион ещё до конца года.
Ортега снялся с боя с Корейским Зомби
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