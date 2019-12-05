Оверим: когда увижу Харриса, обниму его
Боец UFC Алистар Оверим прокомментировал ситуацию с Уолтом Харрисом. Напомним, спортсмены должны были возглавить турнир UFC on ESPN 7 в Вашингтоне, США, но Харрис вынужден был сняться с шоу из-за пропажи дочери. Впоследствии полиция обнаружила тело 19-летней девушки.
«Случившееся в семье Уолта — ужасно. Я следил за ситуацией ежедневно. Всё складывалось по кусочкам. Обычно отслеживал новости в „Твиттере“. Всё это очень плохо, действительно ужасная ситуация. У меня три дочери, так что могу понять. Нет слов. Что бы сказал Харрису при встрече? Обнял бы его. Что тут скажешь? Говорить нечего, это просто страшно», — приводит слова Оверима MMAJunkie.
На турнире в Вашингтоне Харриса заменит Жаирзиньо Розенстрайк.
- 6 декабря 2019
-
00:40
-
00:31
- 5 декабря 2019
-
23:29
-
22:57
-
22:14
-
21:12
-
21:00
-
20:02
-
18:55
-
18:00
-
16:32
-
16:21
-
15:03
-
14:52
-
14:46
-
14:07
-
13:57
-
13:44
-
13:13
-
12:08
-
11:20
-
10:20
-
09:37
-
09:00
-
00:59
- 4 декабря 2019
-
23:45
-
22:58
-
20:02
-
19:53
-
18:35
-
17:42
-
16:51
-
16:16
-
15:22
-
14:09
Партнерский контент