Оверим: когда увижу Харриса, обниму его

Боец UFC Алистар Оверим прокомментировал ситуацию с Уолтом Харрисом. Напомним, спортсмены должны были возглавить турнир UFC on ESPN 7 в Вашингтоне, США, но Харрис вынужден был сняться с шоу из-за пропажи дочери. Впоследствии полиция обнаружила тело 19-летней девушки.

«Случившееся в семье Уолта — ужасно. Я следил за ситуацией ежедневно. Всё складывалось по кусочкам. Обычно отслеживал новости в „Твиттере“. Всё это очень плохо, действительно ужасная ситуация. У меня три дочери, так что могу понять. Нет слов. Что бы сказал Харрису при встрече? Обнял бы его. Что тут скажешь? Говорить нечего, это просто страшно», — приводит слова Оверима MMAJunkie.

На турнире в Вашингтоне Харриса заменит Жаирзиньо Розенстрайк.