Президент UFC: Макгрегор надеется победить Серроне и сразиться с Нурмагомедовым
Президент UFC Дэна Уайт сообщил о планах ирландского бойца Конора Макгрегора провести реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. 18 января ирландцу предстоит провести бой с Дональдом Серроне в полусреднем весе. Соперники встретятся на шоу UFC 246, проведение которого запланировано в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Нурмагомедов весной должен встретиться с Тони Фергюсоном.
«Макгрегор надеется, что сможет одержать победу над Серроне и сразиться с Хабибом Нурмагомедовым, как можно скорее», — приводит слова Уайта MMAJunkie.
Напомним, Макгрегор не появлялся в октагоне с октября 2018 года, когда в титульном противостоянии досрочно проиграл Хабибу Нурмагомедову, который защитил чемпионство UFC в лёгком весе.
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