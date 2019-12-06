Президент UFC: Макгрегор надеется победить Серроне и сразиться с Нурмагомедовым

Президент UFC Дэна Уайт сообщил о планах ирландского бойца Конора Макгрегора провести реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. 18 января ирландцу предстоит провести бой с Дональдом Серроне в полусреднем весе. Соперники встретятся на шоу UFC 246, проведение которого запланировано в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Нурмагомедов весной должен встретиться с Тони Фергюсоном.

«Макгрегор надеется, что сможет одержать победу над Серроне и сразиться с Хабибом Нурмагомедовым, как можно скорее», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Напомним, Макгрегор не появлялся в октагоне с октября 2018 года, когда в титульном противостоянии досрочно проиграл Хабибу Нурмагомедову, который защитил чемпионство UFC в лёгком весе.