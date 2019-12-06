Нурмагомедова призвали уважать достижения Макгрегора
Американский боец смешанных единоборств Даниэль Кормье, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, потребовал от Хабиба Нурмагомедова, чтобы тот уважал достижения Конора Макгрегора, бывшего чемпиона организации в двух дивизионах.
«Послушай, это серьёзный парень. Да, ты победил его. Но он был первым чемпионом в двух весовых категориях.
Он вырубил Эдди Альвареса. У него 30 млн подписчиков в «Инстаграме». Что, даже больше?! Эй, даже если тебе не нравится этот парень, ты обязан уважать его достижения», — сказал Кормье в видео, опубликованном в «твиттере» ESPN MMA.
31-летний Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории. На его счету 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.
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