Джошуа рассказал, что именно посоветовал ему Владимир Кличко

Бывший чемпион мира по боксу британец Энтони Джошуа рассказал, какой совет получил от украинца Владимира Кличко. Ранее Джошуа признал, что Кличко даёт ему советы перед боем с Энди Руисом, который состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завтра, 7 декабря.
Несмотря на то что Джошуа нокаутировал Кличко в апреле 2017 года, боксёры стали добрыми друзьями.
«Кличко сказал мне не проводить много времени с телефоном в руках на этой неделе. Всю тяжёлую работу я уже проделал, осталась интеллектуальная. Нужно напоминать себе, что я должен сделать, оттачивая свои движения», — цитирует Джошуа Sky Sports.
Боксёр добавил, что ответственно отнёсся к тренировочному процессу.
«Я рано начал тренироваться перед боем. Я не просто делал свою работу в тренировочном лагере, а тренировался по причине любви к боксу. Так что никакие события на этой неделе не отвлекают меня.
Я приступил к тренировкам за несколько недель до начала лагеря, поэтому чувствую, что опережаю график. Я могу боксировать хоть сейчас», — сказал он.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Руис — Джошуа, в котором на кону будут стоять чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
- 6 декабря 2019
-
12:07
-
11:03
-
10:17
-
09:08
-
02:38
-
00:53
-
00:40
-
00:31
- 5 декабря 2019
-
23:29
-
22:57
-
22:14
-
21:12
-
21:00
-
20:02
-
18:55
-
18:00
-
16:32
-
16:21
-
15:03
-
14:52
-
14:46
-
14:07
-
13:57
-
13:44
-
13:13
-
12:08
-
11:20
-
10:20
-
09:37
-
09:00
-
00:59
- 4 декабря 2019
-
23:45
-
22:58
-
20:02
-
19:53