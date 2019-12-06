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Джошуа рассказал, что именно посоветовал ему Владимир Кличко

Джошуа рассказал, что именно посоветовал ему Владимир Кличко
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу британец Энтони Джошуа рассказал, какой совет получил от украинца Владимира Кличко. Ранее Джошуа признал, что Кличко даёт ему советы перед боем с Энди Руисом, который состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завтра, 7 декабря.

Несмотря на то что Джошуа нокаутировал Кличко в апреле 2017 года, боксёры стали добрыми друзьями.

«Кличко сказал мне не проводить много времени с телефоном в руках на этой неделе. Всю тяжёлую работу я уже проделал, осталась интеллектуальная. Нужно напоминать себе, что я должен сделать, оттачивая свои движения», — цитирует Джошуа Sky Sports.

Боксёр добавил, что ответственно отнёсся к тренировочному процессу.

«Я рано начал тренироваться перед боем. Я не просто делал свою работу в тренировочном лагере, а тренировался по причине любви к боксу. Так что никакие события на этой неделе не отвлекают меня.

Я приступил к тренировкам за несколько недель до начала лагеря, поэтому чувствую, что опережаю график. Я могу боксировать хоть сейчас», — сказал он.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Руис — Джошуа, в котором на кону будут стоять чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

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