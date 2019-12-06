Кокляеву посоветовали «найти бабу, которая смогла бы его успокоить»

Российский актёр Владимир Епифанцев поделился впечатлениями от поединка по правилам бокса, в котором приняли участие боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и стронгмен Михаил Кокляев. Видео появилось в YouTube-канале «Инстаграч Трансляции».

Напомним, 29 ноября Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде.

«Я вот участвовал в боксёрском шоу как обычный артист. Надел перчатки, потренировался два месяца и понял, что, если ты не профессионал, тебе конец. Ты просто выходишь, и тебя выключает, как будто первый раз сел за руль. Темнота перед тобой, ты ничего не понимаешь. Ты делаешь какую-то ерунду и получаешь по лицу.

Хочу, чтобы Кокляев и все мужики на планете нашли себе бабу, которая смогла бы их успокоить и сказать: не дёргайся, не суетись, успокойся. Кокляев с первой минуты уже доказал Емельяненко, что у него что-то пошло не так. Вот этого я не ожидал.

Саше респект за то, что он его не бил. Это очень благородно выглядит. То, что происходит, — это смешно и трогательно. Бензин у Кокляева кончился сразу (в некоторых репликах актёр использовал нецензурные выражения. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Епифанцев.

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