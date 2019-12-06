Рой Джонс назвал тройку лучших боксёров современности

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс рассказал, какие боксёры, по его мнению, входят в топ-3 лучших спортсменов на текущий момент.
«Теренс Кроуфорд, Василий Ломаченко и Сауль Альварес. Без вопросов», — приводит слова Джонса «RT на русском».
32-летний американец Теренс Кроуфорд — действующий чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO, бывший чемпион мира в лёгкой и первой полусредней весовых категориях.
31-летний украинец Василий Ломаченко — действующий чемпион мира в лёгком весе по версиям WBA, WBC и WBO, бывший чемпион мира в полулёгкой и второй полулёгкой весовых категориях.
29-летний мексиканец Сауль Альварес — действующий чемпион мира в трёх весовых категориях по различным версиям, бывший чемпион мира в первом среднем весе.
- 6 декабря 2019
-
17:18
-
16:25
-
16:00
-
14:55
-
14:18
-
13:19
-
12:07
-
11:03
-
10:17
-
09:08
-
02:38
-
00:53
-
00:40
-
00:31
- 5 декабря 2019
-
23:29
-
22:57
-
22:14
-
21:12
-
21:00
-
20:02
-
18:55
-
18:00
-
16:32
-
16:21
-
15:03
-
14:52
-
14:46
-
14:07
-
13:57
-
13:44
-
13:13
-
12:08
-
11:20
-
10:20
-
09:37