Рой Джонс назвал тройку лучших боксёров современности

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс рассказал, какие боксёры, по его мнению, входят в топ-3 лучших спортсменов на текущий момент.

«Теренс Кроуфорд, Василий Ломаченко и Сауль Альварес. Без вопросов», — приводит слова Джонса «RT на русском».

32-летний американец Теренс Кроуфорд — действующий чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO, бывший чемпион мира в лёгкой и первой полусредней весовых категориях.

31-летний украинец Василий Ломаченко — действующий чемпион мира в лёгком весе по версиям WBA, WBC и WBO, бывший чемпион мира в полулёгкой и второй полулёгкой весовых категориях.

29-летний мексиканец Сауль Альварес — действующий чемпион мира в трёх весовых категориях по различным версиям, бывший чемпион мира в первом среднем весе.

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