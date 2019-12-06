Джошуа заработает за бой в 7 раз больше Руиса

Стали известны гонорары участников матча-реванша тяжеловесов Энди Руиса и Энтони Джошуа, которые выйдут на ринг в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завтра, 7 декабря. Напомним, в июне 2019 года Руис неожиданно победил Джошуа и отобрал у того чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
Руис, действующий чемпион мира в тяжёлом весе, заработает за бой $ 12 млн до вычета налогов, а Джошуа — $ 88 млн до вычета налогов, что более чем в 7 раз больше, сообщается в «твиттере» Boxing Kingdom.
Также сообщается, что общая выручка организаторов поединка составит $ 125 млн, в том числе $ 30 млн — от Саудовской Аравии, $ 50 млн — от продажи платных трансляций, $ 25 млн — от стримингового сервиса DAZN и по $ 10 млн — от телевещателей и спонсоров.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Энди Руис — Энтони Джошуа.
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