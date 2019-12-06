Руис оказался тяжелее Джошуа более чем на 20 кг, Поветкин перевесил Хантера

Завтра, 7 декабря, в Саудовской Аравии состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульное противостояние в супертяжёлом весе. В ринге встретятся чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энди Руис и экс-чемпион мира Энтони Джошуа.
В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Руис оказался значительно тяжелее соперника, показав на весах 128,6 кг. Это самый большой вес Энди с 2009 года. На первый бой с Джошуа он вышел с весом 121,5 кг. Что касается британца, то его вес в канун реванша составил 107,5 кг.
В андеркарде этого поединка встретятся Александр Поветкин и Майкл Хантер. Россиянин показал на весах ровно 104 кг, в то время как вес американца составил 102,8 кг.
Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи Джошуа — Руис.
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