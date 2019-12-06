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В UFC подтвердили, что Эдгар встретится с Корейским Зомби

В UFC подтвердили, что Эдгар встретится с Корейским Зомби
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC Фрэнки Эдгар выступит на турнире в южнокорейском Пусане, сообщает MMA Fighting. Американец станет участником главного боя вечера на турнире UFC Fight Night 165, в котором встретится с Чон Чхан Соном, более известным как Корейский Зомби.

«В связи с травмой колена Брайан Ортега вынужден был сняться с турнира, который пройдёт 21 декабря. Вместо него в октагон в Пусане выйдет экс-чемпион UFC Фрэнки Эдгар. В настоящий момент он готовится к дебюту в легчайшем весе против Кори Сандхегена на турнире в январе 2020 года, но прежде он хочет воспользоваться возможностью и встретиться с Соном», — сказано в заявлении промоушена.

Предыдущий бой Эдгар провёл в июле 2019 года, когда проиграл Максу Холлоуэю.

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