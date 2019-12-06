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Розенстрайк тяжелее Оверима, Куницкая легче Лэдд

Розенстрайк тяжелее Оверима, Куницкая легче Лэдд
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 7 на 8 декабря мск в Вашингтоне (округ Колумбия, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 7. В его главном событии встретятся шестой номер рейтинга в тяжёлом весе Алистар Оверим и 13-й номер Жаирзиньо Розенстрайк.

В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Розенстрайк оказался немного тяжелее соперника, показав 113,6 кг. Вес Оверима составил 112,4 кг.

В основном карде турнира также выступит россиянка Яна Куницкая, которая встретится с Аспен Лэдд. В канун поединка вес Яны составил 61,2 кг, в то время как Лэдд показала на взвешивании 61,6 кг.

UFC on ESPN 7. Вашингтон. Взвешивание

Алистар Оверим (248 фунтов) — Жаирзиньо Розенстрайк (250,5 фунта)
Марина Родригес (115,5) — Синтия Кальвильо (120,5 — не уложилась в лимит категории)
Стефан Штруфе (265,3) — Бен Ротуэлл (265,2)
Аспен Лэдд (136) — Яна Куницкая (135,1)
Коди Стэменн (135,2) — Ядонг Сон (135,2)
Роб Фонт (135,1) — Рики Саймон (135,2).

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