Усик: Бетербиев — тяжёлый чувак, чьи удары забирают силу

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик поделился мнением о поражении экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе Александра Гвоздика от Артура Бетербиева, отметив, что в тренировочном лагере украинца были допущены ошибки.
«Почему он проиграл? Физика. В тренировочном лагере были допущены ошибки, нужно вернуться к той физической работе, которую он делал раньше, когда его хватало на двенадцать раундов. Сложно сказать, в чём конкретно было ошибка, может в подходе или рано начал.
Артур Бетербиев очень сильный парень. У него всё в порядке и в боксе, и с ментальностью. Знаете, он наседает на оппонента. Если сравнить, то это как если Жана Беленюка научить боксировать. Это примерно то же самое будет. Это будет тяжёлый чувак, который будет бить и эти удары будут забирать силы. В бою с Бетербиевым нужно было бить два повтора и не оставаться на месте, либо вытягивать на себя и заставлять его работать первым номером", — рассказал Усик в интервью, размещённом на его официальном YouTube-канале.
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