Девушка — боец UFC полностью разделась, но всё же провалила взвешивание. Видео

Сегодня, 6 декабря, в Вашингтоне прошла официальная церемония взвешивания в преддверии турнира по смешанным единоборствам UFC on ESPN 7. В соглавном событии турнира выступят представительницы минимального веса — Марина Родригес и Синтия Кальвильо.
Последняя провалила взвешивание. В надежде уложиться в лимит весовой категории Кальвильо даже полностью разделась, но это никак ей не помогло: американка показала на весах 54,6 кг, при допустимом максимуме 52,6 кг.
Отметим, что это не первое провальное взвешивание в карьере Кальвильо. В ноябре 2018 года она не уложилась в лимит минимального веса в преддверии противостояния с Полианой Ботельо. Кроме того, в прошлом Синтия сдавала положительные допинг-пробы, в её организме были обнаружены следы марихуаны.
Видео неудачного взвешивания Кальвильо можно увидеть на странице MMAJunkie в «Твиттере».
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