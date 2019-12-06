Прямую трансляцию боя Александр Поветкин — Майкл Хантер будет вести Первый канал

7 декабря в пригороде Эр-Рияда Эд-Диръи (Саудовская Аравия) пройдёт масштабный вечер профессионального бокса. В его главном событии встретятся чемпион мира мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энди Руис и экс-чемпион мира Энтони Джошуа.

В андеркарде этой встречи выступят экс-чемпион мира по версии WBA Regular Александр Поветкин и бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Майкл Хантер. Увидеть это противостояние в прямой трансляции можно будет на Первом канале.

Так, Первый канал уже подготовил анонс большого вечера бокса. Сама же трансляция будет показана на странице, на которую можно будет перейти по этой ссылке.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи Энтони Джошуа — Майкл Хантер.