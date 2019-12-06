Холлоуэй: если Конор захочет вернуть величие, ему придётся встретиться со мной

Чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй поделился мыслями о бывшем чемпионе UFC в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре. По словам американца, в будущем он снова может сойтиси с Конором в октагоне.
«Посмотрим, что произойдёт. Если Конор захочет быть тем, кем он был пару лет назад, если он захочет вернуть величие, уверен, ему придётся встретиться со мной. Он хочет быть великим, я хочу быть великим, уверен, что мы придём к бою», — цитирует Холлоуэя MMA Fighting.
Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй провели первый поединок в августе 2013 года на турнире в Бостоне (штат Массачусетс, США). Тогда ирландец одержал победу единогласным решением судей. Напомним, следующий бой Конор проведёт в полусреднем весе с Дональдом Серроне. Холлоуэй же будет проводить защиту титула в полулёгком весе в противостоянии с Алексом Волкановски.
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