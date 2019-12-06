Цзю-младший добыл досрочную победу и защитил региональный титул по версии IBF

6 декабря в Сиднее (Австралия) завершился вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились проспект первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю (15-0, 11 КО) и Джек Брюбэйкер (16-3-2, 8 КО).
Цзю-младший активно начал поединок и работал первым номером. 28-летний Брюбэйкер пытался принять темп соперника и отвечать на каждую атаку соперника. Тем не менее скоро преимущество Тима стало заметным. С каждым раундом положение Брюбэйкера усугублялось, и в четвёртом раунде команда боксёра приняла решение снять его с поединка.
Таким образом, Цзю-младший одержал пятнадцатую победу на профессиональном ринге и защитил региональный титул по версии IBF. Не так давно Тим заявлял, что хотел бы встретиться с экс-чемпионом мира в полусреднем весе Джеффом Хорном.
- 6 декабря 2019
-
22:43
-
22:36
-
21:40
-
21:24
-
20:27
-
20:16
-
19:34
-
19:21
-
18:09
-
18:01
-
17:18
-
16:25
-
16:00
-
14:55
-
14:18
-
13:19
-
12:07
-
11:03
-
10:17
-
09:08
-
02:38
-
00:53
-
00:40
-
00:31
- 5 декабря 2019
-
23:29
-
22:57
-
22:14
-
21:12
-
21:00
-
20:02
-
18:55
-
18:00
-
16:32
-
16:21
-
15:03