Цзю-младший добыл досрочную победу и защитил региональный титул по версии IBF

6 декабря в Сиднее (Австралия) завершился вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились проспект первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю (15-0, 11 КО) и Джек Брюбэйкер (16-3-2, 8 КО).

Цзю-младший активно начал поединок и работал первым номером. 28-летний Брюбэйкер пытался принять темп соперника и отвечать на каждую атаку соперника. Тем не менее скоро преимущество Тима стало заметным. С каждым раундом положение Брюбэйкера усугублялось, и в четвёртом раунде команда боксёра приняла решение снять его с поединка.

Таким образом, Цзю-младший одержал пятнадцатую победу на профессиональном ринге и защитил региональный титул по версии IBF. Не так давно Тим заявлял, что хотел бы встретиться с экс-чемпионом мира в полусреднем весе Джеффом Хорном.