Поветкин: с радостью бы согласился на реванш с Владимиром Кличко

Бывший чемпион мира по версии WBA Regular в супертяжёлом весе Александр Поветкин признался, что был бы не против провести повторный поединок с экс-чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Владимиром Кличко.

«Как я отношусь к тому, что он может вернуться? Это его право и его решение. В принципе ничего плохого в этом не вижу. По поводу реванша с ним: я бы с радостью согласился. Повторный бой с Джошуа? Да, мне бы хотелось с ним встретиться. Что касается прогноза на мой бой с Хантером, то я никогда не даю прогнозы. Ринг всё покажет», — сказал россиянин в интервью, размещённом на канале IFL TV в YouTube.

Александр Поветкин и Майкл Хантер встретятся 7 декабря и выступят в андеркарде поединка Джошуа — Руис. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом.