Коробов и Юбэнк-младший показали почти одинаковый вес
В ночь с 7 на 8 декабря мск в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоится турнир по профессиональному боксу, в соглавном событии которого выступит Матвей Коробов. Его соперником станет Крис Юбэнк-младший. На кону противостояния будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBA в среднем весе.
В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Коробов оказался незначительно легче соперника — 72,1 кг. В то время как Юбэнк-младший потянул на 72,2 кг.
В главном событии вечера чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло будет защищать пояс от посягательств Денниса Хогана. В канун боя вес Чарло составил 72,3 кг. Хоган оказался на полкилограмма легче, показав 71,8 кг.
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