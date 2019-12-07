Онлайн-трансляция боя Энтони Джошуа — Энди Руис на Первом канале

7 декабря в пригороде Эр-Рияда Эд-Диръии (Саудовская Аравия) состоится главный поединок года в супертяжёлом весе. Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис даст реванш бывшему чемпиону мира Энтони Джошуа.

Первый поединок бойцов прошёл летом 2019 года, тогда американец мексиканского происхождения нокаутировал Энтони и лишил того титулов. Повторный поединок можно будет увидеть в прямом эфире на Первом канале.

Также Первый канал подготовил видеоанонс вечера бокса в Саудовской Аравии, в котором также состоится бой бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBA Regular Александра Поветкина и Майкла Хантера.

Напомним, что «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию реванша Джошуа — Руис.