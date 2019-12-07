Куницкая: сложно поверить, что Лэдд тяжелее меня

Россиянка Яна Куницкая поделилась ожиданиями от боя с американкой Аспен Лэдд на турнире UFC on ESPN 7.



«Сложно поверить, что Аспен тяжелее меня. В любом случае у нас есть бой. Не могу дождаться завтрашнего вечера», — написала Яна Куницкая в своём «инстаграме».



На взвешивании в канун поединка вес Яны составил 61,2 кг, Лэдд чуть тяжелее — 61,6 кг.



Российская спортсменка провела в профессиональной карьере 17 поединков, в которых одержала 12 побед, потерпела 4 поражения, и ещё один бой был признан несостоявшимся. В UFC Куницкая провела три боя, в которых одержала две победы и один раз проиграла — Крис Сайборг в титульном поединке в дебюте в UFC.



Аспин Лэдд провела в ММА 9 боёв, одержав в них 8 побед и один раз потерпев поражение — в последнем на данный момент для себя поединке с Жермейн де Рандами.