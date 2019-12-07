Моуринью поделился мыслями о поединке Руиса и Джошуа

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от боксёрского поединка между Энтони Джошуа и чемпионом WBA (Super), IBF, WBO и IBO Энди Руисом.



«Это единственный минус того, что я получил работу в «Тоттенхэме». Не смогу там присутствовать. Я был приглашён туда принцем, но буду готовиться с командой к матчу с «Бернли».



Я не эксперт, просто люблю спорт. Мне очень нравится Энтони Джошуа, великий парень. Надеюсь, он выиграет, но это спорт и здесь можно проиграть. Посмотрим», — приводит слова Жозе Моуринью Goal.



В июне 2019 года 30-летний Руис неожиданно победил ровесника Джошуа и отобрал у него чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.



Руис провёл 34 боя в профессиональном боксе, одержав в них 33 победы (22 — нокаутом) и потерпев одно поражение. На счету Джошуа 23 поединка, в которых он одержал 22 победы (21 — нокаутом) и потерпел одно поражение.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Энди Руис — Энтони Джошуа.