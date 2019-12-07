Рагозина: Поветкин готов к бою с Хантером как никогда

Бывшая чемпионка мира по боксу непобеждённая россиянка Наталья Рагозина выразила мнение, что Александр Поветкин подошёл к поединку с Майклом Хантером в наилучшей форме.

«Саша должен порвать Хантера. На сборах в Кисловодске я видела, в какой форме Поветкин. Он готов как никогда – сухой, сильный, «физуха» у него на уровне. Думаю, он выиграет. Желаю Саше удачи. Надеюсь, он победит.

Хантер хороший боец, и он в неплохой форме. Я думаю, бой получится интересный. Тем более биться он и Саша будут в Саудовской Аравии, а значит – будут в равных условиях. Судейство должно быть объективным. Я бы сама с удовольствием поехала, но у меня свои дела в России", — приводит слова Рагозиной «Подмосковье сегодня».

7 декабря в Саудовской Аравии пройдёт масштабный вечер профессионального бокса, в карде которого состоятся несколько значимых боёв в супертяжёлом весе. Главным событием шоу станет титульное противостояние чемпиона мира в супертяжёлом весе Энди Руиса и экс-чемпиона Энтони Джошуа, а в соглавном событии выступит другой экс-чемпион мира — россиянин Александр Поветкин, его соперником станет Майкл Хантер.



Первый канал проведёт прямой эфир этого поединка. Кроме того, на Первом канале уже подготовлен анонс большого вечера бокса в Саудовской Аравии.



За прямой трансляцией боя Поветкин — Хантер можно будет следить после перехода по этой ссылке.



Напомним, что «Чемпионат» проведёт также онлайн-трансляцию реванша Джошуа — Руис.

