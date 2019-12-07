Рагозина: Поветкин готов к бою с Хантером как никогда

Бывшая чемпионка мира по боксу непобеждённая россиянка Наталья Рагозина выразила мнение, что Александр Поветкин подошёл к поединку с Майклом Хантером в наилучшей форме.
«Саша должен порвать Хантера. На сборах в Кисловодске я видела, в какой форме Поветкин. Он готов как никогда – сухой, сильный, «физуха» у него на уровне. Думаю, он выиграет. Желаю Саше удачи. Надеюсь, он победит.
Хантер хороший боец, и он в неплохой форме. Я думаю, бой получится интересный. Тем более биться он и Саша будут в Саудовской Аравии, а значит – будут в равных условиях. Судейство должно быть объективным. Я бы сама с удовольствием поехала, но у меня свои дела в России", — приводит слова Рагозиной «Подмосковье сегодня».
7 декабря в Саудовской Аравии пройдёт масштабный вечер профессионального бокса, в карде которого состоятся несколько значимых боёв в супертяжёлом весе. Главным событием шоу станет титульное противостояние чемпиона мира в супертяжёлом весе Энди Руиса и экс-чемпиона Энтони Джошуа, а в соглавном событии выступит другой экс-чемпион мира — россиянин Александр Поветкин, его соперником станет Майкл Хантер.
Первый канал проведёт прямой эфир этого поединка. Кроме того, на Первом канале уже подготовлен анонс большого вечера бокса в Саудовской Аравии.
За прямой трансляцией боя Поветкин — Хантер можно будет следить после перехода по этой ссылке.
Напомним, что «Чемпионат» проведёт также онлайн-трансляцию реванша Джошуа — Руис.
- 7 декабря 2019
-
14:31
-
13:26
-
12:22
-
11:37
-
10:35
-
08:53
-
08:00
-
00:59
-
00:34
- 6 декабря 2019
-
23:42
-
22:43
-
22:36
-
21:40
-
21:24
-
20:27
-
20:16
-
19:34
-
19:21
-
18:09
-
18:01
-
17:18
-
16:25
-
16:00
-
14:55
-
14:18
-
13:19
-
12:07
-
11:03
-
10:17
-
09:08
-
02:38
-
00:53
-
00:40
-
00:31
- 5 декабря 2019
-
23:29