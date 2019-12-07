Бивол оценил шансы Поветкина в бою с Хантером

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол поделился мыслями о противостоянии экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBA Regular Александре Поветкина с экс-претендентом на титул чемпиона в первом тяжёлом весе Майкла Хантера. По его словам, россиянин имеет очень неплохие шансы на успех.
«Думаю, Хантер будет пробовать выдержать тот же рисунок боя, что и в поединке с Сергеем Кузьминым. Он будет стараться двигаться назад, удерживать Александра на дальней дистанции, а когда пропустит — максимально входить в клинч. Есть предсказуемые моменты: Саша смотрел бой Хантера с Сергеем, сделал выводы. Предполагаю, Александр будет выбрасывать больше ударов. У него есть очень хорошие поставленные удары, такие как левый и правый сбоку. На ближней и средней дистанции он будет стараться зацепить ими Хантера.
⠀
Шансы на победу Александра очень велики. У американца в предыдущих поединках, за исключением боя с Кузьминым, наблюдались проблемы с выносливостью. Поэтому риск встречи с Майклом Хантером достаточно оправданный», — цитирует Бивола официальная страница промоутерской компании «Мир бокса» в «Инстаграме».
Поветкин встретится с Хантером в андеркарде боя Джошуа — Руис. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию реванша Энтони Джошуа — Энди Руис.
- 7 декабря 2019
-
17:28
-
16:36
-
15:45
-
15:42
-
14:31
-
13:26
-
12:22
-
11:37
-
10:35
-
08:53
-
08:00
-
00:59
-
00:34
- 6 декабря 2019
-
23:42
-
22:43
-
22:36
-
21:40
-
21:24
-
20:27
-
20:16
-
19:34
-
19:21
-
18:09
-
18:01
-
17:18
-
16:25
-
16:00
-
14:55
-
14:18
-
13:19
-
12:07
-
11:03
-
10:17
-
09:08
-
02:38