Из UFC отчислен экс-чемпион промоушена в легчайшем весе

Руководство UFC приняло решение отчислить из лиги 32-летнего экс-чемпиона лиги Ренана Барао, сообщает MMA Fighting. В последние годы дела у бойца складывались не лучшим образом. Барао потерпел пять поражений кряду. Последней каплей для боссов промоушена стало неудачное выступление Ренана на турнире UFC в Сан-Паулу в минувшем месяце. Он проиграл решением судей Дугласу Силве де Андраде.
Барао подписал контракт с UFC в 2011 году, а уже в 2012-м стал временным чемпионом в легчайшем весе. Тогда он победил Юрайю Фэйбера. После он провёл несколько защит пояса и стал полноценным чемпионом. Пояс потерял в 2014 году, уступив Ти Джей Диллашоу.
В UFC Ренан провёл 17 поединков, победив в девяти из них, а в восьми случаях проиграв. В последних восьми поединках он уступил семь раз.
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