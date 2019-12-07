Усик: Джошуа или Руис? По бабкам, мне выгоднее встретиться с Джошуа

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик признался, что в будущем предпочёл бы встретиться с Энтони Джошуа, а не с Энди Руисом. По словам украинца, такой поединок ему гораздо выгоднее с финансовой точки зрения.

«Ничего не жду от их боя. Просто поединок, и всё. С кем из них хотелось бы встретиться? С Джошуа. Просто потому, что мне это выгоднее по бабкам: тут и бокс, и фаны, и Великобритания. Нужен ли мне ёще один бой перед Джошуа? Мне просто нужно боксировать, я хочу боксировать. Возможно, перед Энтони мне нужно два боя или три», — сказал Усик в интервью, размещённом на его официальном YouTube-канале.

Напомним, Энтони Джошуа и Энди Руис проведут повторный поединок сегодня, 7 декабря. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи Джошуа — Руис.