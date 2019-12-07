Призёры Олимпиады Меджидов и Хргович победили в андеркарде боя Джошуа — Руис

В эти минуты в Саудовской Аравии проходит большой вечер профессионального бокса. Главным его событием станет встреча в супертяжёлом весе между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энди Руисом и экс-чемпионом Энтони Джошуа.

В андеркарде этого противостояния уже несколько интересных боёв в супертяжёлом весе. Так, бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне в составе сборной Азербайджана, чемпион мира в любителях Магомедрасул Меджидов провёл второй бой в профессионалах. Магомедрасул сумел досрочно победить опытного британского джорнимена Тома Литтла (10-8, 3 КО).

После него на ринг вышел бронзовый призёр Олимпиады в Рио в супертяжёлом весе Филип Хргович. Хорват встретился с экс-претендентом на титул чемпиона мира Эриком Молиной (27-6, 19 КО) и нокаутировал его в третьем раунде.

Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Джошуа — Руис.