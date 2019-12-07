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Уайт победил Ваха в андеркарде реванша Джошуа — Руис

Уайт победил Ваха в андеркарде реванша Джошуа — Руис
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В Саудовской Аравии завершился поединок в супертяжёлом весе, в котором встретились бывший временный чемпион мира по версии WBC Диллиан Уайт и экс-претендент на титул чемпиона мира, бывший соперник Владимира Кличко и Александра Поветкина Мариуш Вах.

Противостояние прошло в жёсткой и конкурентной борьбе. Оба боксёра выглядели достаточно неплохо. Поединок продлился все отведённые регламентом десять раундов. По их завершении судьи отдали победу единогласным решением судей Диллиану Уайту — 98:93, 97:93, 97:93.

Бой Уайта с Вахом прошёл в андеркарде титульного поединка между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Энди Руиса и экс-чемпиона Энтони Джошуа.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи Джошуа — Руис.

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