Поветкин — Хантер: прямая трансляция, бой начался
Сегодня, 7 декабря, в Эд-Диръи проходит масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча в супертяжёлом весе чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энди Руиса с бывшим обладателем этих титулов Энтони Джошуа.
Соглавным событием турнира на Аравийском полуострове станет противостояние экс-чемпиона мира по версии WBA Regular в супертяжёлом весе Александра Поветкина с бывшим претендентом на титул в первом тяжёлом весе Майклом Хантером. Бой начинается в эти минуты. Боксёры уже выходят на ринг. Трансляцию боя Поветкин – Хантер можно посмотреть в прямом эфире на Первом канале по соответствующей ссылке.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляции боя Поветкин – Хантер и реванша Энтони Джошуа с Энди Руисом.
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