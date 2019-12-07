Прямой эфир боя Руис — Джошуа 2

Сегодня, 7 декабря, в Саудовской Аравии проходит вечер профессионального бокса. В его андеркарде состоялось несколько боёв в хэвивейте. Так, Филип Хргович победил нокаутом экс-претендента на титул Эрика Молину, а бывший претендент на титул чемпиона мира Мариуш Вах уступил решением судей Диллиану Уайту.

Главным же событием турнира станет титульный бой в супертяжёлом весе. Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энди Руис проведёт повторную встречу с бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа. Прямую трансляцию поединка Руис — Джошуа можно посмотреть на Первом канале по соответствующей ссылке.

В первом бою Руис, нокаутировав Джошуа в седьмом раунде, отобрал у него титулы. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Руис — Джошуа.