Поветкин и Хантер завершили бой вничью

В Саудовской Аравии завершился поединок-элиминатор в супертяжёлом весе за право претендовать на пояс чемпиона мира. На ринге встретились Александр Поветкин и Майкл Хантер.



Американец резво начал поединок и в первом раунде серьёзно потряс россиянина. Со второго раунда Поветкин начал выравнивать ситуацию, а вскоре прибрал инициативу к рукам. Но во второй половине боя Александр стал физически подседать, пропускал всё больше и отдал чемпионские раунды. В одиннадцатой трёхминутке он был близок к досрочному поражению.

По итогам двенадцати раундов судьи насчитали ничью — 115:113, 114:115 и 114:114. Это первая ничья в карьере Александра.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию встречи Александр Поветкин — Майкл Хантер.