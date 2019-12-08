Реванш Руис — Джошуа: прямая трансляция. Бой начался

7 декабря в Саудовской Аравии проводится масштабный турнир по профессиональному боксу. В его андеркарде состоялось несколько боёв в хэвивейте. Так, Филип Хргович победил нокаутом экс-претендента на титул Эрика Молину, а бывший претендент на титул чемпиона мира Мариуш Вах уступил решением судей Диллиану Уайту. Александр Поветкин и Майкл Хантер завершили бой вничью.

Главное же событие турнира — титульный бой в супертяжёлом весе. Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энди Руис проводит повторную встречу с бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа. Этот поединок начинается, боксёры в эти минуты выходят в ринг.

Прямую трансляцию поединка Руис — Джошуа можно посмотреть на Первом канале, воспользовавшись этой ссылкой.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию встречи Руис — Джошуа.