Реванш Руис — Джошуа: прямая трансляция. Бой начался

7 декабря в Саудовской Аравии проводится масштабный турнир по профессиональному боксу. В его андеркарде состоялось несколько боёв в хэвивейте. Так, Филип Хргович победил нокаутом экс-претендента на титул Эрика Молину, а бывший претендент на титул чемпиона мира Мариуш Вах уступил решением судей Диллиану Уайту. Александр Поветкин и Майкл Хантер завершили бой вничью.
Главное же событие турнира — титульный бой в супертяжёлом весе. Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энди Руис проводит повторную встречу с бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа. Этот поединок начинается, боксёры в эти минуты выходят в ринг.
Прямую трансляцию поединка Руис — Джошуа можно посмотреть на Первом канале, воспользовавшись этой ссылкой.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию встречи Руис — Джошуа.
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