В команде Поветкина выразили желание организовать реванш с Хантером

Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрея Рябинский не исключил, что экс-чемпион мира по версии WBA Regular Александр Поветкин проведёт повторную встречу с экс-претендентом на титул в первом тяжёлом весе Майклом Хантером.
«Мы обсуждали с Сашей, что бой будет очень тяжёлый. Надо признать, что Саша последние раунды провёл на характере. Учитывая результат, то мы хотим и допускаем проведение матча-реванша », — приводит слова Рябинского РБК-Спорт.
Напомним, встреча Поветкина и Хантера прошла 7 декабря в Саудовской Аравии. По итогам двенадцати раундов судьи зафиксировали ничью. Бой носил статус элиминатора. Его победитель должен был стать официальным претендентом на титул чемпиона мира.
«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию встречи Поветкин — Хантер.
- 8 декабря 2019
-
00:46
-
00:10
- 7 декабря 2019
-
23:34
-
23:20
-
22:37
-
22:25
-
21:51
-
21:19
-
20:41
-
19:49
-
18:55
-
18:34
-
17:28
-
16:36
-
15:45
-
15:42
-
14:31
-
13:26
-
12:22
-
11:37
-
10:35
-
08:53
-
08:00
-
00:59
-
00:34
- 6 декабря 2019
-
23:42
-
22:43
-
22:36
-
21:40
-
21:24
-
20:27
-
20:16
-
19:34
-
19:21
-
18:09