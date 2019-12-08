В команде Поветкина выразили желание организовать реванш с Хантером

Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрея Рябинский не исключил, что экс-чемпион мира по версии WBA Regular Александр Поветкин проведёт повторную встречу с экс-претендентом на титул в первом тяжёлом весе Майклом Хантером.

«Мы обсуждали с Сашей, что бой будет очень тяжёлый. Надо признать, что Саша последние раунды провёл на характере. Учитывая результат, то мы хотим и допускаем проведение матча-реванша », — приводит слова Рябинского РБК-Спорт.

Напомним, встреча Поветкина и Хантера прошла 7 декабря в Саудовской Аравии. По итогам двенадцати раундов судьи зафиксировали ничью. Бой носил статус элиминатора. Его победитель должен был стать официальным претендентом на титул чемпиона мира.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию встречи Поветкин — Хантер.