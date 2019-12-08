Россиянин Махмудов нокаутировал экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе

В Монреале (провинция Квебек, Канада) завершился турнир по профессиональному боксу. В его карде выступили сразу два бывших чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Сэмюел Питер встретился с обладателем регионального титула по версии NABF россиянином Арсланбеком Махмудовым. Последнему удалось сохранить идеальный профессиональный рекорд, а вместе с ним и титул. Первые же серьёзные атаки со стороны Арсланбека заставили Питера капитулировать. Для победы Махмудову понадобилось менее одного раунда.

Ещё один экс-чемпион мира в супертяжёлом весе, Сергей Ляхович, встретился с канадцем Саймоном Кином. Бой прошёл практически все отведённые регламентом 10 раундов. Лишь в заключительной трёхминутке Кин сумел прибавить и одержал победу техническим нокаутом.