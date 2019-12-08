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Поветкин за бой с Хантером заработал более € 0,5 млн

Поветкин за бой с Хантером заработал более € 0,5 млн
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин за поединок с Майклом Хантером заработал более € 0,5 млн. Об этом сказал промоутер россиянина Андрей Рябинский.

«В Саудовской Аравии финансовые выгоды более чем на уровне, можно сказать, что большие спортивные события перетекают туда. Они вполне конкурируют с Германией, США и Великобританией. Не имею права раскрывать гонорар Поветкина, Саша попросил не говорить об этом, но сумма превышает € 0,5 млн», — приводит слова функционера «РБК-Спорт».

7 декабря в Саудовской Аравии прошёл вечер профессионального бокса. В его соглавном событии встретились Александр Поветкин и Майкл Хантер. По итогам двенадцати раундов боксёры не выявили сильнейшего, судьи зафиксировали ничью.

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