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Джошуа: я могу боксировать, но люблю драться

Джошуа: я могу боксировать, но люблю драться
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа поделился впечатлениями от победы над Энди Руисом. По его словам, он знал, что сумеет сделать правильные выводы после поражения в первом бою от американца мексиканского происхождения.

«Я могу боксировать, я действительно могу боксировать. В сердце я воин. Когда ты привык нокаутировать соперников, то иногда ты и сам можешь быть нокаутирован. Но я знал, что смогу исправить ошибки. Я человек, который учится на ошибках.

Что касается следующего соперника, то я не знаю. Не хочу много говорить, ведь люди уважают друг друга не за пустословие. Сделаю всё, что смогу, пусть решают фанаты. Я готов к любому сопернику", — приводит слова британца BoxingScene.

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