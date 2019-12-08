Джошуа: я могу боксировать, но люблю драться

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа поделился впечатлениями от победы над Энди Руисом. По его словам, он знал, что сумеет сделать правильные выводы после поражения в первом бою от американца мексиканского происхождения.

«Я могу боксировать, я действительно могу боксировать. В сердце я воин. Когда ты привык нокаутировать соперников, то иногда ты и сам можешь быть нокаутирован. Но я знал, что смогу исправить ошибки. Я человек, который учится на ошибках.

Что касается следующего соперника, то я не знаю. Не хочу много говорить, ведь люди уважают друг друга не за пустословие. Сделаю всё, что смогу, пусть решают фанаты. Я готов к любому сопернику", — приводит слова британца BoxingScene.