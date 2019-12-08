Поветкин: буду воевать дальше
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин дал понять, что намерен продолжать карьеру. Также россиянин поблагодарил болельщиков за поддержку в бою с Майклом Хантером.
«Хочется поблагодарить всех болельщиков за то, что поддерживали. Ваша поддержка очень мне нужна и очень ощущалась. Не совсем получилось то, что хотел бы. Но я иду дальше, иду вперёд и буду воевать дальше», — сказал Поветкин на видеозаписи, размещённой на его официальной странице в «Инстаграме».
Напомним, 7 декабря Александр Поветкин выступил на вечере профессионального бокса в Саудовской Аравии. Его соперником был Майкл Хантер. По итогам двенадцати раундов соперники не выявили сильнейшего. Судьи зафиксировали ничью.
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Поветкин и Хантер закатили шикарный бой! Вероятнее всего, мы увидим их реванш.
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