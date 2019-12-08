Хантер назвал Поветкина настоящим воином

Бывший чемпион мира по версии WBA Regular в супертяжёлом весе Александр Поветкин и экс-претендент на титул в первом тяжёлом весе Майкл Хантер приветствовали друг друга после поединка. Бойцы встретились в раздевалке и перекинулись парой фраз. Американец назвал Поветкина «настоящим воином», тем самым выразив уважение. К спортсменам подошёл тренер Хантера и предложил сделать совместное фото.
Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице промоутерской компании «Мир бокса» в «Инстаграме».
7 декабря в Саудовской Аравии прошёл вечер профессионального бокса. В его соглавном событии встретились Александр Поветкин и Майкл Хантер. По итогам двенадцати раундов боксёры не выявили сильнейшего, судьи зафиксировали ничью.
«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Поветкин — Хантер.
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