Волков дал прогноз на бой Хабиба с Фергюсоном

Российский тяжеловес Александр Волков дал прогноз на поединок чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с бывшим временным чемпионом UFC Тони Фергюсоном. По словам Волкова, Хабиб в этой встрече победит по очкам.
«Честно говоря, этот поединок ещё не анализировал. Почему-то кажется, что Тони сумеет дожить до конца боя. Но скорее всего, встреча пройдёт в доминирующей манере Хабиба. Просто он проведёт весь бой сверху и за счёт этого по очкам заберёт пять раундов. Думаю, сенсации в виде досрочной победы Фергюсона ждать не стоит. Хабиб будет достаточно осторожен, поэтому и он не сможет победить досрочно.
Скорее всего, Нурмагомедов будет просто пять раундов доминировать. Фергюсон будет работать снизу. Но не могу сказать, что очень хорошо смотрел бои Фергюсона, чтобы анализировать досконально", — сказал Волков в интервью, размещённом на YouTube-канале "События в мире бокса и ММА".
Поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона пройдёт 18 апреля 2020 года в Бруклине. Это будет уже пятая попытка организовать их встречу.
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