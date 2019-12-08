Мехонцев — о бое Повекткина и Хантера: ничья — справедливый итог

Чемпион мира и олимпийский чемпион Егор Мехонцев поделился впечатлениями от ничьей в поединке Александра Поветкина и Майкла Хантера. Мехонцев считает, что ничья — справедливый результат этого боя.
«Неприятный был у него раунд в концовке боя, поэтому ждал, когда бой закончится. Ничья, думаю, справедливая. Хантер — серьёзный, грозный соперник. Специалисты отдавали все предпочтения Хантеру.
Что касается продолжении карьеры, ему должно подсказать сердце, интуиция. У него был хороший соперник, с которым он отбоксировал вничью. Он наш брат, товарищ. Любое его решение о продолжении карьеры наша боксёрская общественность поддержит. Продолжит — будем болеть за него. Если нет, всё равно продолжит. Есть такие боксёры, которые в 40–50 лет становились чемпионами. У всех разная карьера.
Есть ли реальный шанс у Поветкина побороться за пояс? Если Руис нокаутировал летом Джошуа, то Александра мы всегда оценивали выше толстячка Руиса, не в обиду Руису.
Я занимался вместе с Джошуа как-то в Лос-Анджелесе. Был бы бой, Саша мог бы также нокаутировать Джошуа. Энтони не любит такого рода боксёров — маленьких, сильных. Как раз Саша похож. В прошлом поединке с Джошуа Саша имел шансы, поэтому может встретиться ещё раз. Как говорится, не попробуешь — не узнаешь», — сказал Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.
- 8 декабря 2019
-
17:19
-
17:16
-
16:45
-
16:11
-
15:45
-
14:34
-
14:23
-
13:32
-
13:23
-
12:37
-
12:27
-
11:29
-
10:24
-
10:18
-
10:10
-
09:24
-
09:17
-
09:10
-
08:58
-
06:54
-
06:49
-
05:18
-
02:46
-
01:19
-
00:46
-
00:10
- 7 декабря 2019
-
23:34
-
23:20
-
22:37
-
22:25
-
21:51
-
21:19
-
20:41
-
19:49
-
18:55