Мехонцев — о бое Повекткина и Хантера: ничья — справедливый итог

Чемпион мира и олимпийский чемпион Егор Мехонцев поделился впечатлениями от ничьей в поединке Александра Поветкина и Майкла Хантера. Мехонцев считает, что ничья — справедливый результат этого боя.



«Неприятный был у него раунд в концовке боя, поэтому ждал, когда бой закончится. Ничья, думаю, справедливая. Хантер — серьёзный, грозный соперник. Специалисты отдавали все предпочтения Хантеру.



Что касается продолжении карьеры, ему должно подсказать сердце, интуиция. У него был хороший соперник, с которым он отбоксировал вничью. Он наш брат, товарищ. Любое его решение о продолжении карьеры наша боксёрская общественность поддержит. Продолжит — будем болеть за него. Если нет, всё равно продолжит. Есть такие боксёры, которые в 40–50 лет становились чемпионами. У всех разная карьера.



Есть ли реальный шанс у Поветкина побороться за пояс? Если Руис нокаутировал летом Джошуа, то Александра мы всегда оценивали выше толстячка Руиса, не в обиду Руису.



Я занимался вместе с Джошуа как-то в Лос-Анджелесе. Был бы бой, Саша мог бы также нокаутировать Джошуа. Энтони не любит такого рода боксёров — маленьких, сильных. Как раз Саша похож. В прошлом поединке с Джошуа Саша имел шансы, поэтому может встретиться ещё раз. Как говорится, не попробуешь — не узнаешь», — сказал Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.