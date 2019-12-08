Гэтжи: я — следующий парень в очереди за титульным поединком

Боец UFC Джастин Гэтжи выразил уверенность, что в будущем он встретится с победителем поединка чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
«Не думаю, что я в сложной ситуации. Скорее всего я — следующий парень в очереди за титульным поединком. Сейчас назначен бой за чемпионский пояс, и кто-то должен будет подраться с победителем. Это я. Я занялся смешанными единоборствами по одной причине — я хочу стать чемпионом.
Ситуация с Конором Макгрегором похожа на ту, что была, когда он собирался провести бой со мной в первый раз. Я не слышал от него ни слова. Ничего не знал об этом. Если честно, то я рад, что он в полусреднем весе. Когда я увидел, что он проведёт следующий бой там, я не расстроился», — приводит слова Джастина Гэтжи MMAJunkie.
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