Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Розенстрайк вызвал Нганну на бой

Розенстрайк вызвал Нганну на бой
Бокс/ММА / UFC 0

Ранним утром 8 декабря мск в Вашингтоне (округ Колумбия, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 7. В его главном событии встретились экс-претендент на титул Алистар Оверим и небитый суринамец Жаирзиньо Розенстрайк.

Противостояние завершилось в пятом раунде. За четыре секунды до конца боя Розенстрайк нокаутировал соперника жёстким ударом справа. Суринамский боец после боя вызвал на поединок Франсиса Нганну.

«Алистер ошибся, когда сказал, что он выше моего уровня. Он не уважает мой труд. Я работал четыре месяца ради этого боя, а он говорит мне про уровень. Видимо, он что-то не понимает. Но когда работаешь усердно, получаешь результат. Хочу провести следующий бой в марте или апреле. Хочу подраться с Нганну. Надеюсь, он примет мой вызов», — цитирует Розенстрайка MMAFighting.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019