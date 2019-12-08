Розенстрайк вызвал Нганну на бой

Ранним утром 8 декабря мск в Вашингтоне (округ Колумбия, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 7. В его главном событии встретились экс-претендент на титул Алистар Оверим и небитый суринамец Жаирзиньо Розенстрайк.



Противостояние завершилось в пятом раунде. За четыре секунды до конца боя Розенстрайк нокаутировал соперника жёстким ударом справа. Суринамский боец после боя вызвал на поединок Франсиса Нганну.



«Алистер ошибся, когда сказал, что он выше моего уровня. Он не уважает мой труд. Я работал четыре месяца ради этого боя, а он говорит мне про уровень. Видимо, он что-то не понимает. Но когда работаешь усердно, получаешь результат. Хочу провести следующий бой в марте или апреле. Хочу подраться с Нганну. Надеюсь, он примет мой вызов», — цитирует Розенстрайка MMAFighting.