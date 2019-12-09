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Хабиб посетил бой Руис — Джошуа. Его встретили овацией. Видео

Хабиб посетил бой Руис — Джошуа. Его встретили овацией. Видео
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, посетил боксёрский поединок тяжеловесов Энди Руиса и Энтони Джошуа, который состоялся в столице Саудовской Аравии 7 декабря. Напомним, Джошуа победил Руиса единогласным решением судей и вернул себе чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Когда Хабиб пришёл на арену, зрители сразу же заметили его и принялись аплодировать. Видео опубликовал президент UFC Дэна Уайт в своём «инстаграме».

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

31-летний Нурмагомедов остаётся непобеждённым бойцом. На его счету 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. Следующим его соперником станет американец Тони Фергюсон. Бойцы выйдут в октагон в Нью-Йорке 18 апреля.

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