Российский судья объяснил, почему отдал победу Поветкину в бою с Хантером

Российский боксёр Александр Поветкин нанёс больше значимых ударов в поединке, чем американец Майкл Хантер, заявил российский судья Юрий Копцев, обслуживавший бой.
Бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBA с участием Поветкина и Хантера прошёл в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 7 декабря и завершился вничью. По итогам боя Копцев отдал победу Поветкину со счётом 115:113, другой судья присудил победу Хантеру со счётом 115:113, а третий судья поставил ничейные оценки: 114:114.
«По силовым ударам впереди был Поветкин, статистика показывает небольшой отрыв по этому показателю у Саши, — сказал Копцев. — Но секрет кроется в том, что силовые удары Хантера и Поветкина в этом бою разительно отличаются. Нужно принимать этот важнейший критерий, который может запутать болельщика. Может кому-то показаться, что если градировать силовые удары на сильные и не очень, то возникнет путаница
Силовой ущерб, который наносил Поветкин сопернику, был в разы сильнее. Этот критерий стал решающим в оценке», — цитирует Копцева ТАСС.
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