Соперница девушки из UFC, раздевшейся на взвешивании, отреагировала на инцидент

В минувшие выходные в Вашингтоне состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 7. В соглавном событии турнира выступили американка Марина Родригес и бразильянка Синтия Кальвильо, представительницы минимального веса.

Напомним, Кальвильо провалила взвешивание. В надежде уложиться в лимит весовой категории она даже полностью разделась, но это никак ей не помогло: американка показала на весах 54,6 кг при допустимом максимуме в 52,6 кг.

Поединок Кальвильо и Родригес всё же состоялся и закончился вничью. После боя бразильянка заявила, что не видит смысла проводить повторный поединок, если уж соперница не смогла сделать вес с первой попытки.

«Нет, я не вижу сейчас смысла договариваться о реванше. Самое главное, в следующий раз я хочу бороться с той, кто сделает нужный вес», — цитирует Родригес MMAJunkie.