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Поветкин опроверг слухи о конфликте с тренером

Поветкин опроверг слухи о конфликте с тренером
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр Александр Поветкин заявил, что у него хорошие отношения с тренером Иваном Кирпой и что ни о каких конфликтах речи не идёт. Поветкин начал сотрудничать с Кирпой после поражения в поединке с украинцем Владимиром Кличко в октябре 2013 года.

«У нас никакого конфликта нет, у нас всё хорошо. Не знаю, кто это разносит. Он в команде, продолжает тренировать», — приводит слова Поветкина «Р-Спорт».

Поветкин в конце августа в Лондоне победил британца Хьюи Фьюри единогласным решением судей. Кирпа вышел на тот поединок вместе с командой боксёра, но не секундировал ему во время перерывов между раундами. Во время боя 7 декабря с американцем Майклом Хантером, завершившегося вничью, специалист присутствовал в углу Поветкина.

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